Суд признал законным арест главбуха "Славянки" Юлии Ротановой

В среду, 5 декабря, Мосгорсуд признал законным арест главбуха "Славянки" Юлии Ротановой. Она является фигуранткой дела о хищении 52 миллионов рублей при реализации госконтрактов по содержанию военных городков.

Ранее защита Ротановой настаивала на освобождении обвиняемой из-под стражи, сообщает РАПСИ.

Напомним, что суд также отказался выпустить под залог в 20 миллионов рублей гендиректора "Славянки" Александра Елькина.

Кроме Елькина и Ротановой по делу "Славянки" проходит директор ЗАО "Безопасность и связь" Андрей Луганский.

По версии следователей, Минобороны заключило со "Славянкой" контракт на сумму около 63 миллиардов рублей на оказание услуг по техобслуживанию. При этом обязательства по госконтрактам "Славянка" возложила на ЗАО "Безопасность и связь". Субподрядчику выделили около 90 миллионов рублей на обслуживание и ремонт вентиляционных систем здания. Но капремонт уже был сделан. А вскоре выяснилось, что системы вентиляции в задании так и не установили.