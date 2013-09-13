С сентября меняется расписание движения двух пригородных электричек

Расписание движения двух пригородных электропоездов меняется на нескольких направлениях МЖД, информирует пресс-служба Московской железной дороги.

Так, на Казанском направлении МЖД с 15 сентября на 10 минут меньше будет находиться в пути экспресс № 7051, следующий по воскресеньям со станции Рязань -2 в Москву. Он будет отправляться в привычное время в 16:10 и прибывать на Казанский вокзал Москвы в 18:50.

"На Киевском направлении МЖД для улучшения обслуживания пассажиров в Калужском регионе частично изменяется расписание движение пригородного электропоезда № 6777. С 16 сентября он будет отправляться со ст. Ферзиково и прибывать в Калугу на 20 минут раньше расписания (оправление в 19:10, прибытие в 20:14)", - говорится в сообщении.

При этом на Курском направлении с 1 октября переводится в разряд ежедневного электропоезд № 6283, который курсировал только по выходным дням, добавили в компании.