Новая система охлаждения зданий появится в столичных домах

В жилых домах города будет применяться новая система централизованного хладоснабжения, согласно которой летом тепловая энергия будет использована для генерации холода.

Как сообщили в пресс-службе ОАО "МОЭК", главная идея заключается в отказе от использования электрических холодильных машин для кондиционирования зданий, что в итоге приведет к снижению электрических нагрузок в среднем на 30%.

Впервые компания представила свою разработку на Международной промышленной выставке Hannover Messe-2013, которая проходила с 8 по 12 апреля в Ганновере (Германия).

По словам разработчиков, летом тепло может быть преобразовано в холод с помощью специальных установок и будет доставлено потребителю через системы централизованного теплоснабжения.

Для приема холода здания должны быть оборудованы специальной внутридомовой теплообменной системой. Решение об использовании новой системы будет приниматься на этапе создания градостроительных планов.

Одновременное производство электричества, тепловой энергии и холода позволит снизить конечные затраты потребителя по всем видам ресурсов. Это станет возможным за счет уменьшения затрат при производстве энергии, а также позволит существенно снизить вредные выбросы в атмосферу.

Ранее сообщалось, что технологии хладоснабжения помещений планируется внедрять при строительстве жилья в Новой Москве. За счет низкой себестоимости охлаждение помещений практически не повлияет на плату за услуги ЖКХ.