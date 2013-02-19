В аварии на МКАД погиб один человек

В результате аварии на МКАД погиб один человек

Один человек погиб в ДТП на МКАД: водитель Subaru не справился с управлением и срезался в отбойник. Металлическая конструкция буквально пробила машину с пассажирской стороны.

Авария произошла около 21:30 на 75-м километре внешнего кольца автодороги. Движение по МКАД производилось только по левой полосе, пробка в районе пересечения с Ленинградским шоссе растянулась на несколько километров.

Водитель иномарки не пострадал, данных о его состоянии пока нет.