Пробка из грузовиков и фур образовалась на МКАД вечером 6 марта

Накануне на МКАД образовалась пробка из грузовиков и фур

Пробка из фур поздно вечером 6 марта затруднила движение на МКАД. Протяженность затора составила 3 километра. Грузовики выехали на "кольцевую" после окончания времени ограничения движения и встретили на своем пути аварию - при съезде с МКАД на Можайское шоссе.

Напомним, с 1 марта в столице введен запрет на въезд транзитных грузовиков на МКАД. Штраф за нарушение в 300 рублей не останавливает многих дальнобойщиков, поэтому власти намерены увеличить его до 5 тысяч рублей. Скорее всего, это произойдет с 1 июля.

Кроме того, водители фур пытаются объехать запрет на движение по МКАД, выезжая на Малое бетонное кольцо. Из-за этого там образуются огромные пробки – колонны грузовиков растягиваются на несколько километров и водители теряют по несколько часов.