12 сентября 2013, 16:42

Безопасность

Два боеприпаса времен ВОВ обнаружены в Подмосковье

Сотрудники подмосковного главка МЧС обнаружили два снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Один 82 миллиметровый артиллерийский снаряд времен ВОВ был найден в лесном массиве в поселке Старая Руза. Другой – 76 миллиметровый боеприпас был обнаружен при проведении земляных работ по рытью траншеи на трассе М-1 Одинцовского района.

В обоих случаях угрозы для жизнедеятельности населения нет. Уничтожение боеприпасов запланировано на 13 сентября.

