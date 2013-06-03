Форма поиска по сайту

Новости

03 июня 2013, 21:12

Спорт

Защитник "Локомотива" Александр Самедов назван лучшим игроком клуба

Голосование за звание лучшего игрока ФК "Локомотив" в последнем месяце сезона завершилось. Первое место с 43,7 процента и 1 589 голосов занял полузащитник Александр Самедов. В мае он забил два гола в ворота "Анжи" и "Мордовии".

"Серебро" досталось молодому полузащитнику Алексею Миранчуку – 39,3 процента голосов. Третье место с отрывом почти в 30 процентов на опросах в соцсетях "ВКонтакте" и Facebook досталось нападающему Даме Н’Дойе (11 процентов).

Александра Самедова ждет приз от клуба в музее "Локомотива". Приз защитнику вручит болельщик Андрей Долгов - победитель фотоконкурса Instagram.

