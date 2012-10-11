На Красной площади задержана группа людей

На Красной площади столицы полиция задержала группу людей, которые развернули баннер с призывом "Свободу политзаключенным", за нарушение общественного порядка. Как сообщил координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, задержанные требовали освобождения одного из фигурантов "болотного дела".

"На Красной площади задержали 10 активистов, которые проводили акцию в поддержку "узника Болотной" Владимира Акименкова", – написал Удальцов на своей странице в Twitter. По данным оппозиционера, задержанные на Красной площади находятся в ОВД Китай-Город.

По другим данным, на центральной площади города было задержано восемь человек. "Сегодня в центральной части города сотрудниками московской полиции за нарушение общественного порядка восемь человек были доставлены в отдел полиции, сейчас решается вопрос о привлечении их к административной ответственности", – сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Напомним, 6 мая 2012 года в Москве состоялась первая акция оппозиции под названием "Марш миллионов", которая закончилась массовыми беспорядками и столкновениями с полицией. В итоге были задержаны более 400 человек, в отношении некоторых из них были заведены уголовные дела по статьям "Призывы к массовым беспорядкам" и "Применение насилия в отношении представителя власти". В настоящее время по "болотному делу" проходят 17 человек.