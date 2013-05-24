В Москве полицейские проведут профилактический рейд "Газель"

С 27 по 31 мая в столице пройдет профилактическое мероприятие "Газель". Сотрудники рейда будут выявлять, предупреждать и пресекать нарушения ПДД, которые совершают водители, перевозящие пассажиров.

Они также проверят техническое состояние транспортных средств, выпускаемых на линию, наличие средств контроля труда и отдыха (тахографы).

Мероприятие проводится в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок автомобильным транспортом. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

Подобные профилактические рейды выявляют и предупреждают многочисленные нарушения на транспорте. В результате предыдущего мероприятия "Автобус", которое проводилось с 18 по 25 марта, сотрудники Госавтоинспекции Москвы выявили около 18 000 нарушений ПДД водителями автобусов, в том числе 8 фактов управления автобусами водителями, находившимися в состоянии опьянения. К административной ответственности было привлечено более 200 должностных лиц.

С января по апрель в столице с участием автобусов произошло 264 дорожно-транспортных происшествия (за аналогичный период 2012 года – 280 ДТП), в которых 17 человек погибли (в 2012 году погибших также было 17) и 338 получили ранения (в 2012 году пострадали 357 человек).

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