19 августа 2013, 11:22

Безопасность

ГИБДД Москвы начала массовую проверку автобусов

ГИБДД Москвы с 19 августа начинает масштабную проверку городских автобусов.

Акция, которая продлится до 23 августа, проводится ради повышения уровня профилактической работы среди водителей и предприятий-перевозчиков, а также предупреждения нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ГИБДД Москвы.

В числе целей профилактического рейда "Автобус" названы проверка технического состояния выходящих на линию транспортных средств и пресечение нелегальных рейсов.

За семь месяцев 2013 года произошло более 450 ДТП с участием автобусов, в результате 41 человек погиб и 615 получили ранения. За аналогичный период 2012 года произошло 499 таких ДТП, в которых погибли 34 человека и были ранены 667.

