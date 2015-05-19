Рособрнадзор назвал даты оглашения результатов ЕГЭ

Школьники смогут узнать свои результаты ЕГЭ спустя 9-10 дней после сдачи экзаменов. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, передает канал "Москва 24".

Ведомство опубликовало конкретные даты оглашения результатов.

Экзамен по русскому языку запланирован на 28 мая - узнать количество набранных балов ученики смогут 8 июня. Базовую математику сдают 1 июня, результаты огласят после 9 июня.

У выпускников, которые будут сдавать экзамены в основной период, появилась возможность лучше подготовиться к госэкзаменам, отмечают в Рособрнадзоре.

В Сети размещены варианты задний по 14 предметам, в том числе русскому языку, математике базового и профильного уровней, а также по четырем иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому и испанскому).

ЕГЭ в 2015 году будут сдавать более 52 тысяч выпускников московских школ и колледжей.