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11 апреля 2013, 20:25

Спорт

Хоккеист "Динамо" Миронов получил травму в матче против "Трактора"

Защитник московского "Динамо" Андрей Миронов получил сотрясение мозга в поединке против "Трактора", где его команда уступила со счетом 3:1. Хоккеист был травмирован в первой же смене.

О травме Миронова на послематчевой пресс-конференции сообщил главный тренер "бело-голубых" Олег Знарок.

"Миронова увезли в больницу. У него сотрясение мозга", - передает РИА Новости слова наставника столичного клуба.

Отметим, что накануне дисциплинарный комитет КХЛ наказал Миронова дисциплинарным штрафом за грубую игру во втором матче серии.

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