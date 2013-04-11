Хоккеист "Динамо" Миронов получил травму в матче против "Трактора"

Защитник московского "Динамо" Андрей Миронов получил сотрясение мозга в поединке против "Трактора", где его команда уступила со счетом 3:1. Хоккеист был травмирован в первой же смене.

О травме Миронова на послематчевой пресс-конференции сообщил главный тренер "бело-голубых" Олег Знарок.

"Миронова увезли в больницу. У него сотрясение мозга", - передает РИА Новости слова наставника столичного клуба.

Отметим, что накануне дисциплинарный комитет КХЛ наказал Миронова дисциплинарным штрафом за грубую игру во втором матче серии.