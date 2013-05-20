В Долгопрудном водитель сбил двух пешеходов на переходе

В Долгопрудном водитель из Москвы сбил в зоне пешеходного перехода мужчину и женщину, сообщает управление ГИБДД по Московской области. Они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

ДТП произошло в 21:31 в воскресенье, 19 мая. Двое жителей Москвы 31 и 42 лет двигались в зоне пешеходного перехода, когда их сбил 56-летний водитель на автомобиле Volkswagen Passat.

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