Перевозчик строительных грузов задержан за взятку сотруднику ДПС

Подмосковные сотрудники ДПС задержали взяточника

Подмосковные автоинспекторы задержали взяточника. Деньги полицейским предлагал представитель транспортной компании, чьи машины были задержаны за нарушения.

Сотрудник ДПС в Ногинском районе остановил на дороге два грузовика Volvo, наполненных строительными смесями. При взвешивании одного из автомобилей с песком выяснилось, что нарушены правила перевозки тяжелых грузов.

Инспектор объяснил водителям, что нужно составить административный протокол и затем отправить автомобили на штрафстоянку, а владельцу груза необходимо будет заплатить штраф. Вскоре в служебный фургон ДПС заглянул представитель компании-перевозчика и предложил инспектору взятку в 50 тысяч рублей.

Сотрудники ДПС честно предупредили взяточника, что он идет на преступление, но это не помогло. Мужчина все равно положил перед инспектором стопку денег. Нарушителя задержали на месте.

Сейчас подмосковный Следственный комитет проводит по данному факту проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 291 УК РФ (дача взятки). За данное преступление нарушителю грозит до пяти лет тюрьмы.