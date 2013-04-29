Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля 2013, 15:51

Культура

В центре Москвы появятся мастерские и апартаменты для Большого театра

У Большого театра появятся ремонтные мастерские, апартаменты и оздоровительно-реабилитационный центр. Городские власти уже одобрили градостроительный план земельного участка в Петровском переулке для реконструкции художественно-производственных мастерских, информирует пресс-служба Москомстройинвеста.

"В составе комплекса в рамках III очереди реконструкции, реставрации и технического оснащения комплекса зданий театра предусмотрено размещение мастерских, оздоровительного комплекса, общежития гостиничного типа, стоянки для служебного транспорта", - говорится в сообщении.

На рассматриваемом участке расположено шесть зданий общей площадью 12 248 кв. метров, в том числе: музей 1817 года постройки, два объекта производственного назначения 1934 года постройки, две котельных 1934 и 1998 годов постройки, мастерская 1991 года постройки.

После реконструкции в зданиях разместятся мастерская по пошиву одежды и обуви, бутафорский цех, мастерская по ремонту музыкальных инструментов, столярная и слесарная мастерские, типография, склад; цех по ремонту музыкальных инструментов, апартаменты для иногородних артистов (не менее 70 мест); оздоровительно-реабилитационный центр для артистов балета.

Сайты по теме


Большой театр реконструкция проекты апартаменты строительство и реконструкция

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика