В центре Москвы появятся мастерские и апартаменты для Большого театра

У Большого театра появятся ремонтные мастерские, апартаменты и оздоровительно-реабилитационный центр. Городские власти уже одобрили градостроительный план земельного участка в Петровском переулке для реконструкции художественно-производственных мастерских, информирует пресс-служба Москомстройинвеста.

"В составе комплекса в рамках III очереди реконструкции, реставрации и технического оснащения комплекса зданий театра предусмотрено размещение мастерских, оздоровительного комплекса, общежития гостиничного типа, стоянки для служебного транспорта", - говорится в сообщении.

На рассматриваемом участке расположено шесть зданий общей площадью 12 248 кв. метров, в том числе: музей 1817 года постройки, два объекта производственного назначения 1934 года постройки, две котельных 1934 и 1998 годов постройки, мастерская 1991 года постройки.

После реконструкции в зданиях разместятся мастерская по пошиву одежды и обуви, бутафорский цех, мастерская по ремонту музыкальных инструментов, столярная и слесарная мастерские, типография, склад; цех по ремонту музыкальных инструментов, апартаменты для иногородних артистов (не менее 70 мест); оздоровительно-реабилитационный центр для артистов балета.