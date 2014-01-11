Форма поиска по сайту

11 января 2014, 17:15

Четырнадцативагонные экспрессы Балашиха-Москва запустят во II квартале

Четырнадцативагонные экспрессы из Москвы в крупнейший город Подмосковья Балашиху планируется запустить во втором квартале 2014 года, сообщает пресс-служба РЖД.

Накануне со ссылкой на подмосковный Минтранс сообщалось, что эти поезда будут курсировать в утренние часы пик в рабочие дни начиная с 13 января. Речь шла о двух парах поездов серии ЭР-2Т.

Для этого была удлинена пассажирская платформа на станции "Балашиха".

Однако от жителей поступили просьбы увеличить протяженность платформ на станциях "Горенки" и "Стройка", чтобы экспрессы могли останавливаться и там.

"Столичные железнодорожники учли эти пожелания и в ближайшее время приступят к этим работам. На период проведения работ временно отложен запуск удлиненных поездов", - говорится в сообщении РЖД.

