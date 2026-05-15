Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 08:50

Происшествия

Семеро пострадавших при атаке БПЛА в Рязани госпитализированы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Семеро пострадавших при атаке БПЛА в Рязани госпитализированы, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов в беседе с журналистами.

Он уточнил, что в числе госпитализированных – четверо детей. При этом состояние двоих взрослых оценивается как тяжелое. Оказание медпомощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

"Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров", – цитирует его РИА Новости.

Рязань подверглась атаке противника ночью 15 мая. Из-за падения обломков дронов пострадали два многоэтажных жилых дома. Также фрагменты БПЛА упали на территории одного из предприятий. В результате пострадали 12 человек, а еще три мирных жителя погибли.

После этого в детсадах и школах Октябрьского района Рязани были отменены занятия и уроки. Местные власти также призвали родителей объяснить своим детям, что трогать обломки БПЛА нельзя.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика