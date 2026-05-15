Силы ПВО ликвидировали 355 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 355 вражеских беспилотников над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В частности, дроны были сбиты в небе над Тамбовской, Псковской, Рязанской, Белгородской, Орловской, Волгоградской, Тульской, Курской, Тверской, Брянской, Ростовской, Калужской, Воронежской и Смоленской областями.

Кроме того, БПЛА удалось ликвидировать над Калмыкией, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, акваториями Каспийского и Азовского морей.

В результате атак дронов на Рязанскую область были повреждены два многоэтажных жилых дома. Обломки беспилотника также упали на территории одного из предприятий.

Это привело к гибели 3 человек. Еще 12, в том числе дети, получили ранения. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь.

