15 мая, 07:40

Происшествия

Пять украинских БПЛА уничтожены над Калужской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 5 украинских БПЛА над территорией Калужской области. Об этом на своей странице в MAX сообщил глава региона Владислав Шапша.

Уточняется, что вечером 14 мая и в ночь на 15 мая вражеские дроны были ликвидированы над Дзержинским, Малоярославецким, Ульяновским и Юхновским округами, а также на окраине Калуги.

По словам губернатора, на местах работают оперативные группы. По предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

Ранее стало известно, что дежурные силы ПВО России за 14 мая перехватили и сбили 38 украинских БПЛА над регионами России. Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской областей и Республики Крым.

