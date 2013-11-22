20 декабря в Центре дизайна Artplay пройдет "Архитектурный Новый год". В этот день центр превратится в праздничную творческую площадку. Для гостей подготовят интересные мастер-классы, веселые конкурсы и розыгрыши, а также угощения и танцы.

Музыкальные мероприятия пройдут в Большом зале. На главной сцене выступит группа "экстремального диска" Pep-See, а после нее – столичные диджеи.

Художница Саша Фролова устроит перформанс Aquaaerobika. Героиня шоу предстанет в образе певицы, путешествующей по параллельным мирам и рассказывающей о любви и мечтах.

Центральный зал станет местом развлечений - здесь будет работать игровая зона. Желающие смогут поиграть в настольный теннис, поиграть в Angry birds и даже примерить костюм борца сумо. Здесь же будут выставлены фотоработы студентов Британской высшей школы дизайна.

На крыше центра откроется ледовый каток и будет работать ледяной бар.

Начало в полночь.