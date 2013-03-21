Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 марта 2013, 11:41

Город

Жители Щербинки остались без отопления

В Щербинке уже в течение трех дней нет отопления, сообщает читатель M24.ru Сергей.

"Три дня отсутствует тепло в 1/3 округа Щербинка города Москвы. Без тепла остались не только жилые дома, но и детский сад, школа, детская поликлиника. Сотрудники, устраняющие неисправность в котельной, обещают ликвидировать неполадки в течение трех дней", - пишет читатель M24.ru.

Напомним, что вы можете сообщить нам важную новость, рассказать об интересном событии любым удобным для вас способом.

Присылайте нам фотографии и видео интересных случаев, автомобильных аварий и примеров плохой работы коммунальных служб – делайте новости вместе с M24.RU.

Новомосковский АО отопление городские службы новости читателей московский папарацци

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика