Жители Щербинки остались без отопления

В Щербинке уже в течение трех дней нет отопления, сообщает читатель M24.ru Сергей.

"Три дня отсутствует тепло в 1/3 округа Щербинка города Москвы. Без тепла остались не только жилые дома, но и детский сад, школа, детская поликлиника. Сотрудники, устраняющие неисправность в котельной, обещают ликвидировать неполадки в течение трех дней", - пишет читатель M24.ru.

Напомним, что вы можете сообщить нам важную новость, рассказать об интересном событии любым удобным для вас способом.

Присылайте нам фотографии и видео интересных случаев, автомобильных аварий и примеров плохой работы коммунальных служб – делайте новости вместе с M24.RU.