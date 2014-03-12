В столице пройдет весенняя Неделя моды

Весенняя Неделя моды пройдет в столице с 27 марта по 1 апреля. Зрители увидят новые коллекции множества именитых дизайнеров – в том числе Алены Ахмадуллиной, Юлии Далакян, Елены Супрун. Основной площадкой Mercedes-Benz Fashion Week Russia станет центральный выставочный зал "Манеж".

Поклонники моды смогут насладиться показами как российских, так и иностранных модельеров. Для зрителей будут также доступны онлайн-трансляции события.