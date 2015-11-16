Несколько павильонов зоопарка закрыты на реконструкцию

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Ряд павильонов столичного зоопарка закрыты на реконструкцию, сообщает пресс-служба организации.

В частности, на ремонт закрыты: Детский зоопарк, контактная площадка Детского зоопарка, вход с улицы Садовая-Кудринская, "Остров зверей", бассейн сивуча, жирафник на Старой территории, одно крыло павильона "Дом птиц" и экспозиция человекообразных обезьян.

Добавим, что в конце сентября зоопарк открыл после реконструкции два павильона - "Ночной мир" и "Птицы и бабочки".

В Павильоне "Ночной мир" посетители смогут увидеть мелких обитателей Африканских пустынь, Анд, лесов тайги и Австралии, а также иных территорий планеты.

В "Птицах и бабочках" гости зоопарка смогут посетить выставку беспозвоночных животных и экспозицию тропических бабочек. Помимо этого, в данном павильоне можно увидеть водных и околоводных птиц, а также огромных черепах.