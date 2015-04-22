Каннский кинофестиваль огласил состав жюри

Фото: facebook.com/pages/Sophie-Marceau-Sophie-Danièle-Sylvie-Maupu

Каннский кинофестиваль раскрыл состав жюри. В него вошли режиссер и сценарист Гильермо дель Торо, французская актриса Софи Марсо и американский актер Джейк Джилленхол. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Возглавят жюри американские режиссеры Итан и Джол Коэны - это первый случай в истории кинофестиваля, когда пост председателя разделят сразу два человека. Победителей также определят британская актриса Сиенна Миллер, испанская актриса Росси де Пальма, актер и продюсер Ксавье Ролан и малийская певица Рокиа Траоре.

Ведущим церемонии открытия и закрытия фестиваля назначен актер Ламбер Вильсон, получивший известность благодаря фильму "Матрица".

Напомним, в основной конкурс Каннского кинофестиваля вошли семнадцать фильмов. А в программу "Особый взгляд" вошли еще четырнадцать картин. Председателем жюри этой программы станет итальянская актриса Изабелла Росселлини. Кроме того, на кинофестивале представят документальный фильм "Эми", посвященный знаменитой английской певице Эми Уайнхаус.