Каннский кинофестиваль огласил состав жюри

Фото: facebook.com/pages/Sophie-Marceau-Sophie-Danièle-Sylvie-Maupu
Каннский кинофестиваль раскрыл состав жюри. В него вошли режиссер и сценарист Гильермо дель Торо, французская актриса Софи Марсо и американский актер Джейк Джилленхол. Об этом сообщается на сайте фестиваля.
Возглавят жюри американские режиссеры Итан и Джол Коэны - это первый случай в истории кинофестиваля, когда пост председателя разделят сразу два человека. Победителей также определят британская актриса Сиенна Миллер, испанская актриса Росси де Пальма, актер и продюсер Ксавье Ролан и малийская певица Рокиа Траоре.
Ссылки по теме
- Братья Коэны возглавят жюри Каннского кинофестиваля в 2015 году
- В Каннах покажут фильм об Эми Уайнхаус
Ведущим церемонии открытия и закрытия фестиваля назначен актер Ламбер Вильсон, получивший известность благодаря фильму "Матрица".
Напомним, в основной конкурс Каннского кинофестиваля вошли семнадцать фильмов. А в программу "Особый взгляд" вошли еще четырнадцать картин. Председателем жюри этой программы станет итальянская актриса Изабелла Росселлини. Кроме того, на кинофестивале представят документальный фильм "Эми", посвященный знаменитой английской певице Эми Уайнхаус.
Фестиваль откроется социальной драмой "С высоко поднятой головой" француженки Эммануэль Берко. Катрин Денев исполнила в картине главную роль.
Лицом 68-го фестиваля станет актриса Ингрид Бергман, которой в 2015 году исполнилось бы сто лет.