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Культура

01 сентября 2014, 11:58

Уютные закоулки старой Москвы покажут на выставке в музее "Садовое кольцо"

живопись выставки мастер-классы экспозиции старая Москва эскизы

Фото: sadovoekoltso.com

С 3 по 26 сентября в музее "Садовое кольцо" будет работать выставка работ Ольги Головачевой "Москва златоглавая". В экспозицию включены полотна, на которых запечатлены уютные закоулки старой Москвы.

Также особый интерес представляют ранние работы мастера – эскизы декораций к концертной программе "Русский шансон" и дипломная работа по мотивам произведений Гоголя, сообщили организаторы.

В рамках выставки проведут мастер-классы по технике владения мастихином (специальный нож, который используют для работы с масляными красками – прим. ред.). Занятия пройдут 10 и 21 сентября.

Ольга Головачева – выпускница Гуманитарного института телевидения и радиовещания имени Литовчина, член Союза художников Москвы, участница московских, всероссийских и зарубежных выставок.

Головачева делала эскизы для восьми постановок в московских театрах. В их числе – "Женитьба Бальзаминова" по Островскому, "Репетируем Чайку" по Чехову и "Село Степанчиково и его обитатели" по Достоевскому.

Большую часть работ художницы можно увидеть на сцене Русского духовного театра "Глас".

Что касается живописи, то помимо городских пейзажей Головачева воспроизводит на полотнах незамысловатые деревенские мотивы.

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