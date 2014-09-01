Уютные закоулки старой Москвы покажут на выставке в музее "Садовое кольцо"

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С 3 по 26 сентября в музее "Садовое кольцо" будет работать выставка работ Ольги Головачевой "Москва златоглавая". В экспозицию включены полотна, на которых запечатлены уютные закоулки старой Москвы.

Также особый интерес представляют ранние работы мастера – эскизы декораций к концертной программе "Русский шансон" и дипломная работа по мотивам произведений Гоголя, сообщили организаторы.

В рамках выставки проведут мастер-классы по технике владения мастихином (специальный нож, который используют для работы с масляными красками – прим. ред.). Занятия пройдут 10 и 21 сентября.