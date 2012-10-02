Составлен реестр незаконно построенных в Подмосковье многоэтажек

Власти Подмосковья составили список домов, которые в любой момент могут уйти под снос. В перечне оказалось 367 строений

В Московской области создан реестр многоквартирных домов, возведенных на участке для индивидуального жилищного строительства, сообщает пресс-служба комитета Подмосковья по долевому жилищному строительству, ветхому и аварийному жилью.

Реестр домов создан для предотвращения негативных последствий, связанных с покупкой квартир в этих домах, земли под которыми были выделены под строительство дач, индивидуальных жилых домов и организации подсобного хозяйства. В списке присутствуют дома в два, три, четыре, пять, шесть и восемь этажей.

Дома расположены в Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Красногорском, Ленинском, Люберецком, Мытищинском, Наро-Фоминском, Ногинском, Одинцовском, Подольском, Пушкинском, Раменском, Солнечногорском, Талдомском, Чеховском, Щелковском районах, а также в городских образованиях Балашиха, Домодедово, Дубна, Железнодорожный, Королев, Химки и Электросталь.