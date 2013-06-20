Форма поиска по сайту

20 июня 2013, 13:38

Транспорт

Под ж/д платформой "Нижние котлы" проложат путепровод

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент строительства объявил конкурс на реконструкцию переезда на 7-м километре Павелецкого направления МЖД.

Через переезд и железнодорожную платформу "Нижние Котлы" в районе Нагатино-Садовники планируется построить подземный автомобильный путепровод длиной 64 метра.

Кроме того, подрядчик должен будет реконструировать 1,7 километра автомагистрали районного значения и 250 метров улиц местного значения.

В процессе работ будут переустроены инженерные коммуникации РЖД, дождевая и городская канализация, сети связи, водопровод, теплосети, газопровод, сети уличного освещения.

Начальная (максимальная) цена контракта - 75,1 миллионов рублей. На работы победителю отводится полгода после заключения госконтракта.

