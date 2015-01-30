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Москва 24

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Общество

30 января 2015, 00:00

Власти еженедельно рассылают по 100 SMS должникам из "черного списка" приставов

здравоохранение образование связь ФССП должники пдд наука и инновации смс-рассылки

Около 44 тысяч человек подписаны на сервис по рассылке о долгах

Московские власти еженедельно рассылают москвичам около сотни SMS о долгах, которые переданы в службу судебных приставов. Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий. По данным ведомства, всего на сервис рассылки о долгах подписано в общей сложности около 44 тысяч человек.

"Чуть менее 30 тысяч подписаны на SMS-уведомления, около 33 тысяч – на уведомления по e-mail", - добавили в пресс-службе. Причем, как отметили в департаменте, гражданин может быть подписан сразу на оба сервиса.

Сейчас оформить бесплатную подписку на рассылку о долгах можно на сайте IT-департамента. Для этого надо отправить SMS-сообщение на короткий номер 7377, указав в нем ФИО и дату рождения. Оплатить задолженность можно сразу на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) с помощью банковской карты или электронного кошелька.

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Напомним, что москвичи также могут получать SMS-уведомления о штрафах ГИБДД, а также ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (за неоплаченную стоянку) и Московской административной дорожной инспекции (за нарушение правил парковки). К слову, оплатить штрафы можно на столичном портале госуслуг.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, постановление о штрафе можно обжаловать в течение 10 дней. Если это не удалось, то квитанцию нужно погасить за 60 дней. В противном случае материалы поступают судебным приставам, а если сумма задолженности составляет более 10 тысяч рублей, то неплательщика могут не выпустить за границу.

Дарья Миронова, Анатолий Федотов

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