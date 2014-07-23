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Общество

23 июля 2014, 08:35

В Новых Ватутинках в будущем году откроется поликлиника

здравоохранение новые поликлиники социальные объекты Новые Ватутинки медицина

Фото: ИТАР-ТАСС

Поликлиника в микрорайоне Новые Ватутинки (Центральный) откроет свои двери для пациентов в четвертом квартале будущего года. 23 июля в 11.00 состоится торжественная церемония закладки первого камня нового здания, сообщает пресс-служба департамента образования.

Поликлиника расположена на участке площадью 0,55 гектара в центральной части микрорайона. Это очень удобно для жителей Новых Ватутинок, которым не придется тратить много времени на дорогу до лечебного учреждения. Площадь здания составляет около 5,4 тысячи квадратных метров.

В поликлинике оборудуют несколько отделений - детское, взрослое, неотложной помощи и молочную кухню. Все отделения рассчитаны на 375 посещений, что полностью обеспечивает потребности жителей микрорайона.

В отдельном блоке будет располагаться отделение семейной медицины на 175 посещений в смену. Там смогут купить или арендовать помещение частнопрактикующие врачи.

Отметим, что в микрорайоне уже ввели в эксплуатацию детский сад на 220 мест, а уже в этом году планируется начать строительство второго дошкольного учреждения. Кроме того, в Новых Ватутинках к 1 сентября откроется школа на 1100 мест.

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