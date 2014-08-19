В Морозовской больнице открылась школа репродуктивного здоровья детей

Первая в Москве школа репродуктивного здоровья детей и подростков начала работу в Морозовской больнице, сообщила M24.ru руководитель пресс-службы столичного департамента здравоохранения Элина Николаева.

"На базе консультативно-диагностического центра Морозовской детской больницы создана школа репродуктивного здоровья детей. Лекции проходят раз в месяц. Их проводят сотрудники отделения гинекологии и отделения плановой хирургии и урологии-андрологии", - пояснила она.

По ее словам, записаться на занятия могут все желающие. "На лекциях слушателям расскажут о нормах и патологиях репродуктивной системы, проблемах гигиенического и полового воспитания детей и подростков", - добавила Элина Николаева.

В будущем подобные школы могут появится при других московских больницах, подытожила она.

Репродуктивная система - это комплекс органов и систем, которые обеспечивают процесс оплодотворения и способствуют воспроизводству человека.

Ранее M24.ru сообщало, что в Морозовской больнице открылся единственный в Москве Центр детского инсульта. Он появился в результате реорганизации шести отделений Морозовской больницы.

Лечение в новой клинике оплачивается по программе обязательного медицинского страхования. При необходимости родители могут жить со своими детьми все время лечения.