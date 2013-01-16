Оформить детские пособия теперь можно на портале госуслуг

"Утро": Оформить детские пособия москвичи теперь могут через интернет

Московский портал госуслуг запустил новый сервис, благодаря которому можно оформить пособия на детей. Для этого не нужно самостоятельно собирать справки и обращаться в учреждения соцзащиты - все необходимые данные вводятся на портале и проверяются чиновниками.

При этом, если семье положено сразу несколько льгот, не нужно повторно заполнять анкету, универсальная форма позволит указать любой из 18 видов выплат.

В частности, нововведение коснется женщин, вставших на учет до 20 недели беременности, семей с новорожденными детьми, одиноких родителей, многодетных, малообеспеченных семей, воспитывающих детей-инвалидов, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий столицы.

После подтверждения заявки деньги будут перечислены на указанный счет, или отправлены почтовым переводом.

Возможность оформить выплаты лично также сохранится. С января все столичные учреждения соцзащиты и многофункциональные центры перешли на экстерриториальный принцип работы – получить госуслуги москвичи могут в любом отделении независимо от места прописки.

Отметим, что на сегодня на московском портале госуслуг зарегистрировано около 630 тысяч пользователей. Дистанционно они не только получают дотации, но и сами могут оплачивать государственные услуги и городские сервисы: дополнительное образование детей, услуги МосгорБТИ, штрафы ГИБДД и другие сервисы.

Также напомним, что большинство самых востребованных госуслуг станут доступны для москвичей в электронном виде уже в 2013 году.

Ссылки по теме Департамент информационных технологий Москвы