Спортивный зал и лабораторию построят в Боткинской больнице

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Спортивный зал и лабораторию построят в филиале № 3 Боткинской больницы. Соответствующий проект одобрила градостроительно-земельная комиссия Москвы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Филиал № 3 расположен в Большом Предтеченском переулке, владения 15, строения 1, 2, 4, 5 и 7. Согласно проекту на территории собираются снести два небольших старых здания, а на их месте возвести лабораторию и спортивный зал с возможностью трансформации в актовый зал с теплым переходом в основной корпус.

В настоящее время на участке филиала № 3 расположен пищеблок, здание больницы, радиологический блок, административный корпус, а также контрольно-пропускной пункт.

Поскольку участок находится в зоне регулирования застройки, а часть его – в охранной зоне объектов культурного наследия, все работы будут вестись с учетом сохранения историко-культурной среды.