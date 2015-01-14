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Общество

14 января 2015, 18:29

Московским больницам присвоят имена выдающихся медиков

здравоохранение больницы переименования Алексей Хрипун медицина

Фото: M24.ru

Всем городским больницам Москвы присвоят имена выдающихся отечественных медицинских работников, сообщил журналистам глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун, передает корреспондент M24.ru.

"Есть правовая процедура, которая требует некоторого времени, но я могу сказать, что все больницы Москвы в ближайшее время получат имя какого-то выдающегося отечественного медика, врача", - сказал он.

Впервые о подобной инициативе в июне прошлого года заявил Сергей Собянин. Он отметил, что столичным клиникам будут присваивать имена их основателей, а также имена других известных врачей.

Тогда же городской клинической больнице №20 присвоили имя Александра Ерамишанцева - хирурга, под руководством которого прошла первая в нашей стране операция по пересадке печени.

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Кроме того, больницу № 24 предполагается назвать в честь врача-терапевта Григория Захарьина - основателя московской клинической школы.

Ранее M24.ru сообщало, что столичному научно-практическому центру медико-социальной реабилитации инвалидов присвоено имя Людмилы Швецовой. Таким образом власти увековечили память о вице-спикере Госдумы и заммэра Москвы, скончавшейся в октябре этого года. Швецова курировала научно-практический центр с первых дней открытия и оказывала поддержку москвичам с ограниченными физическими возможностями.

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