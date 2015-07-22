Угрозы жизни актрисы Натальи Крачковской нет – врач

Наталья Крачковская. Фото: ТАСС/Людмила Пахомова

Состояние госпитализированной сегодня актрисы Натальи Крачковской остается стабильно тяжелым. Об этом m24.ru сообщил главный врач Городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова, врач-кардиолог Алексей Свет.

"В данный момент состояние Натальи Крачковской стабильное, хотя и остается тяжелым. Угрозы жизни нет", – отметил главврач.

Известно, что заслуженная артистка России сама вызвала скорую помощь и перечислила свои симптомы. Сейчас она находится в 15-й реанимации, куда поступила сегодня ночью.

По словам главврача, у актрисы остаточные явления после отека легких. Кроме того, у нее есть ряд серьезных заболеваний, которые требуют врачебного контроля.

Наталья Крачковская родилась 24 ноября 1938 года в Москве. За более чем 40 лет кинокарьеры она снялась более чем в 70 фильмах. Первая кинолента с ее участием вышла на экраны в 1955 году.

Крачковская стала известной после роли мадам Грицацуевой из "Двенадцати стульев". Часто актриса снималась и в комедиях Леонида Гайдая.