10 октября 2013, 14:56

Транспорт

На столичных дорогах ликвидировано 80% "бутылочных горлышек"

Фото: ИТАР-ТАСС

На дорогах Москвы ликвидировано 184 из 227 сужений трассы, или "бутылочных горлышек". Добиться этого удалось "за счет принятия к застройщикам мер административного воздействия".

Как сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора, в настоящее время остается 43 таких участка, из которых на 36 ведется строительство, еще на семи возводятся коллекторы и объекты метрополитена.

В то же время остается 31 участок, на котором сужение проезжей части технологически необходимо. По словам и.о. председателя Мосгосстройнадзора Валентина Пахомова, движение на этих участках организовано в соответствии с утвержденным столичным Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проектом организации движения.

