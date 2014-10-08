Про дома: Архсовет обсудит, какой будет новая типовая жилая застройка

Фото: m24.ru / Михаил Сипко
Какими будут новые типовые жилые дома? 8 октября предварительные концепции обсудит на выездном заседании Архитектурный совет Москвы. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на M24.ru.
Напомним, что с 2016 года в столице больше не будут строить панельные дома старых серий. По заказу крупнейших застройщиков архитекторы разработали варианты новых типовых жилых зданий, которые и рассмотрит на своем заседании Архсовет.
В числе организаций, чьи проекты обсудят члены cовета, – группа компаний "Терра Аури", Моспроект, МНИИТЭП, УКС ООО "Крост", Buromoscow, Ricardo Bofill taller de arquiteсtura, Arkkitehti suunnitte lu Jukka Tikkanen. Свое мнение по проектам выскажут не только члены Архитектурного сoвета, но и другие представители профессионального сообщества.
Как ранее сообщало издание M24.ru, в стройкомплексе Москвы формируется специальная рабочая группа по модернизации индустриального домостроения. Группа будет работать над созданием проектов привлекательных и энергоэффективных многоэтажек с более свободной планировкой квартир. Одной из самых заметных особенностей новых домов станут цветные фасады.
- Когда: 8 октября в 10.00
- Кто: члены Архсовета Москвы
- О чем: о панельной застройке
- Кому смотреть: москвичам, которым интересно, как в будущем будут выглядеть новые столичные жилые дома
Начало – в 10.00. Запись заседания будет выложена на нашем сайте.
панельные домаВ настоящий момент 95 процентов московских квартир расположены в панельных домах типовых серий. Однако в этой статистике учитываются и здания, чей архитектурный облик выделяется на общем фоне, например сталинские дома из красного кирпича на улице Строителей и дома-паруса на Нагатинской набережной. Дело в том, что эти постройки, несмотря на нестандартный вид, тоже возводились по типовым проектам.
Однако больше всего москвичей живут в панельных и блочных домах типовых серий, которые строились в столице с 1960-х по 2000-е годы. Самые старые и неудобные – так называемые хрущевки, пятиэтажки без лифта и мусоропровода, преимущественно серий 1-335 или К-7. Впрочем, их постепенно сносят, заменяя более новым жильем. Дома брежневской эпохи с большим количеством бытовых удобств относятся к серии П-44: в этих зданиях 14, 16 и 17 этажей квартиры состоят из одной, двух или трех изолированных комнат. Также в 70-х годах прошлого века строились высотки с одним подъездом серии II-68.
