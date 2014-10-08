Про дома: Архсовет обсудит, какой будет новая типовая жилая застройка

Фото: m24.ru / Михаил Сипко

Какими будут новые типовые жилые дома? 8 октября предварительные концепции обсудит на выездном заседании Архитектурный совет Москвы. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на M24.ru.

Напомним, что с 2016 года в столице больше не будут строить панельные дома старых серий. По заказу крупнейших застройщиков архитекторы разработали варианты новых типовых жилых зданий, которые и рассмотрит на своем заседании Архсовет.

В числе организаций, чьи проекты обсудят члены cовета, – группа компаний "Терра Аури", Моспроект, МНИИТЭП, УКС ООО "Крост", Buromoscow, Ricardo Bofill taller de arquiteсtura, Arkkitehti suunnitte lu Jukka Tikkanen. Свое мнение по проектам выскажут не только члены Архитектурного сoвета, но и другие представители профессионального сообщества.

Как ранее сообщало издание M24.ru, в стройкомплексе Москвы формируется специальная рабочая группа по модернизации индустриального домостроения. Группа будет работать над созданием проектов привлекательных и энергоэффективных многоэтажек с более свободной планировкой квартир. Одной из самых заметных особенностей новых домов станут цветные фасады.

Когда : 8 октября в 10.00

: 8 октября в 10.00 Кто : члены Архсовета Москвы

: члены Архсовета Москвы О чем: о панельной застройке

о панельной застройке Кому смотреть : москвичам, которым интересно, как в будущем будут выглядеть новые столичные жилые дома



Начало – в 10.00. Запись заседания будет выложена на нашем сайте.