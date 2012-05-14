Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

14 мая 2012, 17:45

Средняя зарплата москвичей может вырасти вдвое в 2015 году

зарплата департамент экономической политики и развития Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Среднемесячная зарплата жителей столицы может вырасти вдвое в 2015 году по сравнению с 2011 годом - с 43,547 тысячи до 65,804 тысячи рублей. Это следует из прогноза социально-экономического развития столицы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, сообщает РИА Новости.

Согласно опубликованному столичным департаментом экономической политики и развития прогнозу, в текущем году среднемесячная заработная плата в столице может вырасти на 12 процентов по сравнению с прошлым годом и составить 48,773 тысячи рублей, в 2013 году - на 11 процентов против 2012 года, до 54,138 тысячи рублей.

Городские власти ожидают, что в 2014 году зарплата в Москве увеличится на 10,5 процента против 2013 года - до 59,822 тысячи рублей, а в 2015 - на 10 процентов, до 65,805 тысячи рублей.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать