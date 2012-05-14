Средняя зарплата москвичей может вырасти вдвое в 2015 году

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Среднемесячная зарплата жителей столицы может вырасти вдвое в 2015 году по сравнению с 2011 годом - с 43,547 тысячи до 65,804 тысячи рублей. Это следует из прогноза социально-экономического развития столицы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, сообщает РИА Новости.

Согласно опубликованному столичным департаментом экономической политики и развития прогнозу, в текущем году среднемесячная заработная плата в столице может вырасти на 12 процентов по сравнению с прошлым годом и составить 48,773 тысячи рублей, в 2013 году - на 11 процентов против 2012 года, до 54,138 тысячи рублей.

Городские власти ожидают, что в 2014 году зарплата в Москве увеличится на 10,5 процента против 2013 года - до 59,822 тысячи рублей, а в 2015 - на 10 процентов, до 65,805 тысячи рублей.