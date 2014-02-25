Антипиратский закон будет действовать на книги, музыку и софт

В антипиратский закон внесены поправки, после внесения которых он будет действовать на все виды контента: кино, книги, музыку, софт. До этого закон распространялся только на видео (фильмы , сериалы). При этом оператору необходимо будет блокировать не "конкретное место в контенте", а весь пиратский контент.

Фото: ИТАР-ТАСС

Проект вице-спикера Госдумы Сергея Железняка вносит поправки в закон об информации и Гражданский кодекс. Теперь владельцы любого вида контента могут добиться блокировки сайтов, где он размещен нелегально, пишет газета "Ведомости".

При этом оператор должен будет блокировать не "конкретное место в контенте", а весь нелегальный контент. Если такой возможности у оператора нет, то он блокирует ресурс целиком. Также операторы будут освобождены от ответственности за ограничение доступа.

Кроме того, Железняк предлагает, чтобы Мосгорсуд рассматривал дела, по которым он принял обеспечительные меры, как суд первой инстанции.

Представители музыкальной индустрии, книжных издательств и разработчики программного обеспечения добивались расширения действия закона в прошлом году. В конце прошлого года проект был разработан Минкультуры, однако он не включал музыку, так как ведомство считало, что массовое удаление нелегальной музыки из сети выльется в социальные последствия.

Стоит отметить, что за семь месяцев действия закона количество потребителей легального контента выросло на 30 процентов.

Напомним, в проекте поправок, подготовленном Министерством культуры, говорится о том, что в случае нарушения порядка блокировки пиратского контента хостинг-провайдерам и владельцам сайтов придется заплатить от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Аналогичная ответственность ложится на заявителя, который предоставил "заведомо ложную информацию владельцу ресурса или провайдеру хостинга".