Садоводы будут жить по новым правилам

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Депутаты нижней палаты парламента приняли в третьем, окончательном чтении закон о садоводстве и огородничестве, сообщает Агентство "Москва".

Закон определяет особенности правового положения некоммерческих организаций, создаваемых для ведения садоводства и огородничества. Сокращается число правовых форм товариществ, созданных для ведения садоводства и огородничества. Теперь их две – садоводческое некоммерческое товарищество и огородническое некоммерческое товарищество.

Кроме того, в законе говорится о государственной и муниципальной поддержке граждан, занимающихся садоводством и огородничеством, а также создаваемых ими организаций. Предусматривается упрощенный порядок лицензирования скважин для централизованного водоснабжения граждан, ведущих садоводства и огородничества.

Усиливается внутренний контроль за председателем и правлением товарищества, в том числе при расходовании ими денежных средств товарищества. Право собственности на имущество общего пользования будет находиться в общей долевой собственности граждан – собственников земельных участков.

Согласно закону, правообладатели земельных участков, не вступившие в товарищество, должны платить за приобретение, создание, содержание, текущий и капремонт имущества общего пользования. Это касается и управления таким имуществом.

При этом они могут использовать имущество общего пользования, расположенное в границах территории ведения садоводства или огородничества, наравне и в объеме, установленном для членов товарищества. Помимо этого, они вправе участвовать в голосовании на общем собрании членов товарищества по вопросам о распоряжении этим имуществом. Недвижимое имущество общего пользования, приобретенное после вступления закона в силу, принадлежит на праве общей долевой собственности собственникам земельных участков.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.