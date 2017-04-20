Закон о наказании за склонение к суициду примут в весеннюю сессию ГД

Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Тарасенков

Закон о введении уголовной ответственности за склонения к суициду и организацию "групп смерти" в соцсетях примет Госдума в весеннюю сессию – до середины июля, сообщает РИА Новости.

Как заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, законопроект даст реальную возможность для сохранения и спасения жизни детей.

Согласно законопроекту, склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства предусматривают наказание в виде шести лет лишения свободы.

Вводится наказание за организацию так называемых "групп смерти" и онлайн-игр суицидальной тематики. За такую деятельность, сопряженную с побуждением к совершению самоубийства, будет грозить срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности.

Кроме того, за доведение до самоубийства несовершеннолетних и беременных грозит 8 лет лишения свободы.