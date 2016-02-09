Минтранс разработает летные правила для беспилотников

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Минтранс России совместно с экспертами разработает правила для беспилотников. На эту работу отвели девять месяцев, сообщает Агентство "Москва".

"Должны быть разработаны правила, в том числе и по вопросу предоставления людьми, управляющими беспилотниками информации о маршрутах. Сейчас мы ведем активную работу", – заявил заместитель министра транспорта России Валерий Окулов.

Порядок учета дронов-квадрокоптеров и других беспилотников массой более 250 грамм могут утвердить в марте этого года.

Закон коснется как органов исполнительной власти, так и обычных граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Учет будет осуществляться для поддержания уровня безопасности полетов.

Беспилотники весом более 250 граммов придется регистрировать

В конце декабря Владимир Путин подписал федеральный закон, регулирующий порядок регистрации и использование беспилотных летательных аппаратов.

Согласно закону, регистрировать нужно беспилотные воздушные суда, за исключением беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой 0,25 килограмма и менее, а также пилотируемые гражданские воздушные суда, за исключением сверхлегких пилотируемых гражданских воздушных судов с массой конструкции 115 килограммов и менее.

Отметим, что официальные ведомства достаточно широко применяют дроны в различных целях. Например, с их помощью борются с лесными пожарами и отслеживают браконьеров.