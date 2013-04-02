Общественный транспорт и грузовики обязали оборудовать тахографами

Фото: ИТАР-ТАСС

С апреля вступили в силу изменения в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения", согласно которым общественный транспорт и грузовики должны оснащаться тахографами. Технические средства контроля непрерывно регистрируют информации о том, с какой скоростью и по какому маршруту двигалось транспортное средство, а также о режиме труда и отдыха его водителя.

Тахографы теперь должны в обязательном порядке появиться на пассажирском транспорте, перевозящем от 8 человек, и на грузовиках массой от 3,5 тонн. За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Обязанность по оснащению транспорта тахографами возложена на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поэтому сотрудники ГИБДД будут вносить в адрес руководителей компаний предписания об устранении нарушений.

В Госавтоинспекции считают, что оборудование транспорта такими техническими средствами принесет ощутимую пользу – показания тахографов станут основанием для наложения административного наказания, а водителям и их работодателям придется более внимательно относиться к соблюдению режима труда и отдыха.