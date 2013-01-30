Столичным властям могут разрешить продавать жилье для очередников

В Мосгордуму внесена поправка в закон "Об основах жилищной политики", которая, по мнению инициировавшего ее депутата, может решить проблему очередников.

Депутат Олег Бочаров в своем законопроекте предлагает разрешить властям продавать большие, но муниципальные квартиры в коммерческих домах, чтобы потом строить больше жилья, но с меньшей площадью – как раз то, что, по мнению депутата, подходит очередникам. Он также считает, что такая мера поможет сократить дефицит бюджета.

Как говорит Бочаров, нуждающиеся в улучшении жилищных условий не смогут получить квартиры в центре по объективным причинам. Очередники не имеют возможности оплатить разницу в метраже. К примеру, по нормативам они должны получить 80 квадратных метров жилья, а площадь квартиры в центре – 200. По рыночной стоимости квартиры доплатить придется около 14 миллионов рублей.

Как сообщили в департаменте жилищной политики, прирост очередников сокращается. К началу 2013 года в очереди на жилье стоит около 104 тысяч москвичей.