Госдума запретила продажу SIM-карт с рук

Госдума одобрила запрет на продажу SIM-карт на улицах

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о запрете продажи SIM-карт на улицах города. Такое решение было принято на пленарном заседании 23 октября.

Таким образом парламентарии надеются сократить случаи мошенничества с использованием сотовой связи. "Предложенный законопроект позволит упорядочить процесс реализации SIM-карт дилерами, сократить число мошеннических случаев — например, продажу SIM-карт на несуществующие паспортные данные и перепродажу дилерами SIM-карт другим юридическим лицам", - говорится в пояснительной записке к документу.

За нарушение данного закона гражданину придется заплатить от 2 до 5 тысяч рублей, должностному лицу - от 10 до 50 тысяч рублей, юридическому - от 50 до 200 тысяч.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2014 года.

Более 70 процентов всех ложных сообщений о готовящихся терактах поступает с мобильных телефонов, как правило, зарегистрированных по подложным сведениям.

Еще один распространенный способ мошенничества - это жалостливая история, которая заканчивается просьбой срочно положить деньги на счет "родственников" абонента. Злоумышленники часто покупают "симку", совершают один-два звонка и выбрасывает ее.