Россиянам разрешат получать два загранпаспорта

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Россиянам разрешат иметь два загранпаспорта одновременно. Соответствующие поправки в закон "О порядке выезда и въезда в РФ" одобрило правительство. Сейчас право на два загранпаспорта есть у дипломатов и некоторых чиновников.

Вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что это позволит выезжать за границу во время долгого оформления виз в некоторые страны.

"Для оформления визы требуется от недели и более. Ряд стран оформляет визы более трех недель. За этот период можно совершить другую поездку. Это облегчит жизнь туристам, выезжающим за границу.

Кроме того, есть ряд направлений, которые не приветствуют или даже запрещают бывать в тех или иных странах. Приходилось ждать получения нового паспорта, чтобы выехать в другую страну", – пояснил он.

Россияне смогут иметь два загранпаспорта

Как пишет "Российская газета", сейчас право на два паспорта (дипломатический или служебный), есть у дипломатов и некоторых чиновников. Однако после завершения служебной командировки за пределы России они должны вернуть документы.

Ранее m24.ru сообщало, что с 18 сентября в центре госуслуг района Отрадное биометрический загранпаспорт можно будет оформить по предварительной записи, а получить готовый документ в назначенное время без очереди. Если пилотный проект окажется востребованным, его распространят и на другие центры.

При этом в 9 центрах госуслуг районов Мещанский (ЦАО), Новогиреево (ВАО), Люблино (ЮВАО), Нагорный (ЮАО), Коньково (ЮЗАО), Очаково-Матвеевское (ЗАО), Хорошево-Мневники (СЗАО), Хорошевский (САО) и Крюково (ЗелАО) продолжит действовать проект, когда биометрический загранпаспорт можно оформить как по предзаписи, так и по талону электронной очереди.

Записаться заранее на оформление заграничного паспорта нового образца сроком на 10 лет можно на портале городских услуг.