Спортсменов будут штрафовать за употребление допинга

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Спортсменов, уличенных в употреблении запрещенных препаратов, будут штрафовать на 50 тысяч рублей. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

Наказание грозит не только спортсменам, но и тренерам, а также функционерам из различных спортивных федераций, которые знали о фактах употребления допинга, но скрывали их.

В настоящее время в российском спорте возникла шумиха вокруг массового использования запрещенного препарата мельдоний. Сегодня его обнаружили в пробах еще четырех российских спортсменов. Все попавшиеся на допинге оказались легкоатлетами.

На этот раз положительный результат на наличие запрещенного препарата обнаружили в допинг-пробах Надежды Котляровой, Гульшат Фазлетдиновой, Андрея Минжулина и Ольги Вовк.

Ранее m24.ru сообщало, что вещество мельдоний (милдронат), запрещенное с этого года в профессиональном спорте, обнаружено в допинг-пробах 99 спортсменов.

В их числе восемь россиян: биатлонист Эдуард Латыпов, велогонщик Эдуард Ворганов, фигуристка Екатерина Боброва, теннисистка Мария Шарапова, конькобежец Павел Кулижников, шорт-трекисты Семен Елистратов и Екатерина Константинова, волейболист Александр Маркин.