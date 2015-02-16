Законопроект о запрете алкоэнергетиков внесен в Мосгордуму

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Фракция "Единая Россия" внесла в Мосгордуму законопроект о запрете продажи энергетических напитков, содержащих алкоголь. Об этом сообщил председатель комиссии МГД по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

По его словам, 18 февраля на заседании совместной комиссии, одновременно с московской, инициативу о запрете алкосодержащих энергетиков рассмотрит подмосковная дума. На 25 февраля назначено рассмотрение законопроекта в первом чтении.

"Мы давно ведем работу над законодательным запретом алкогольных тонизирующих напитков и теперь выходим на "финишную прямую". Инициатива "Молодой Гвардии", с которой активисты молодежного движения обратились в Мосгордуму сегодня поддержана нашей фракцией "Единая Россия", - рассказал Щитов.

Он также отметил, что впервые при рассмотрении закона в Мосгордуме прибегают к инструменту платформы "Активный гражданин", чтобы дать возможность максимальному количеству москвичей высказать свое мнение.

Ранее в "Активном гражданине" стартовал опрос, в ходе которого москвичи могут высказать свое мнение о возможном запрете продажи слабоалкогольных энергетиков.

"По данным статистики, чаще всего энергетики пьют подростки и молодежь. Особенность бодрящих смесей в том, что они заставляют организм работать сверх нормы. Таурин и кофеин возбуждают и стимулируют нервную систему, углекислота усиливает эйфорию, этиловый спирт, заглушенный ароматизаторами, оказывает токсическое воздействие", - говорится в сообщении на сайте проекта.

Как ранее сообщало M24.ru, в Москве и Московской области продажу алкогольных энергетиков могут запретить уже в апреле. Парламенты двух регионов договорились действовать параллельно.

Напомним, алкогольные энергетики - это слабоалкогольные напитки, которые содержат кофеин и другие тонизирующие компоненты. К ним относятся такие известные марки как Jaguar, Red Devil, Strike.

В 2013 году в Госдуму был внесен законопроект, который запрещает продажу алкоэнергетиков по всей стране. Однако депутаты решили оставить вопрос на усмотрение регионов. Между тем осенью 2014 года было объявлено, что парламентарии готовят еще один законопроект, который приравнивает даже безалкогольные энергетические напитки к спиртному.

Стоит отметить, что в некоторых странах мира продажа алкогольных энергетических напитков запрещена. В России отдельные регионы (Ростовская область, Чечня, Краснодарский край и другие) также приняли на законодательном уровне запрет на реализацию алкоэнергетиков.