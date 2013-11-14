Москва хочет повысить стоимость патента на сдачу недвижимости

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские власти решили повысить максимально допустимую стоимость патента на сдачу недвижимости в аренду до 600 тысяч рублей в год и установить зависимость между стоимостью патента и площадью сдаваемых помещений. Как рассказал M24.ru председатель комиссии Мосгордумы по экономической политике Игорь Протопопов, Сергей Собянин внес соответствующий проект в столичный парламент. Если документ будет принят, новые правила могут вступить в силу уже с 1 января 2014 года.

Документ "привязывает" стоимость патента к площади сдаваемого в аренду или наем объекта. Для жилых помещений сумма годового налога по-прежнему останется на уровне 60 тысяч рублей. Для нежилых вводится градация: патент на сдачу объекта площадью менее 100 кв. метров составит 60 тысяч рублей, от 100 до 300 кв. метров – 180 тысяч рублей, от 300 до 600 кв. метров – 300 тысяч рублей. Для объектов площадью более 600 кв. метров сумма налога составит 600 тысяч рублей.

"Доходы от сдачи в аренду нежилых помещений существенно различаются в зависимости от площади таких помещений и, как следствие, от возможности их коммерческого использования в качестве складских, торговых и производственных помещений", - говорится в пояснительной записке к записке к законопроекту.

Так, предполагается, что годовой доход с аренды помещений площадью до 100 кв м может достигать 1 млн рублей, площадью до 300 кв м – 3 млн рублей, до 600 кв м – 5 млн рублей, выше 600 кв м – 10 млн рублей.

Патентная система налогообложения была введена в Москве 1 января 2013 года. Индивидуальные предприниматели, которые сдают принадлежащую им на праве собственности недвижимость, могут купить годовой патент, заплатив 60 тыс. рублей. Ставка одна для объектов любой площади, жилых и нежилых.

Игорь Протопопов отметил, что для большинства арендодателей условия не изменятся. Стоимость патента возрастет только для собственников крупных нежилых помещений, использующих их в коммерческих целях. "Предполагается, что 99% квартир, которые сдаются в Москве, имеют площадь менее 100 кв м. Для них стоимость патента останется прежней. Сдача объектов большей площади – это уже серьезный девелоперский бизнес, налог на который должен быть выше. Речь, например, идет о помещениях в торговых центрах", - заявил депутат.

Напомним, принимая закон о патентном налогообложении, власти Москвы заявляли, что хотят "вывести из тени" москвичей, незаконно сдающих квартиры. Собственникам предлагали регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и покупать годовые патенты на сдачу недвижимости. Патентная система налогообложения выгоднее остальных, потому что избавляет от необходимости предоставлять декаларации о доходах, утверждают власти. По данным столичного управления Федеральной налоговой службы, за 9 месяцев 2013 года было выдано 3,3 тысяч патентов арендодателям, что на 27% больше, чем в 2012 году. Сумма налоговых поступлений выросла в 3,6 раза. Впрочем, некоторые эксперты утверждают, что стоимость патента на сдачу квартир также надо дифференциировать в зависимости от площади и расположения в городе: доход от "однушки" в спальном районе намного меньше, чем от трехкомнатной квартиры в ЦАО. Всего патентная система действует для 65 видов предпринимательской деятельности, среди которых ремонт и пошив одежды и обуви, химчистка, парикмахерская, стрижка животных. Патент могут приобрести только индивидуальные предприниматели, на которых работает менее 15 человек.

София Сарджвеладзе