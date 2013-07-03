Форма поиска по сайту

03 июля 2013, 14:59

Политика

Мосгордума приняла закон о поощрении муниципальных депутатов

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгордума приняла в окончательном чтении законопроект, позволяющий глав муниципальных образований и депутатов местных советов. С этим предложением выступили сами муниципальные депутаты.

Как пояснила председатель комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Мосгордумы Татьяна Портнова, вопрос о поощрении поднимается уже не первый год - подобная норма позволит создать условия для осуществления полномочий депутатами, тем более, что в последнее время нагрузка на них существенно возросла.

Между тем, депутат от фракции "КПРФ" Андрей усмотрел в этом возможности для коррупции. По его мнению, решение о премировании депутатов может быть расценено как попытка подкупа местных советов. При этом его коллеги не согласились с данной точкой зрения и поддержали инициативу, сообщает пресс-служба столичного парламента.

Напомним, в настоящее время муниципальные депутаты не получают за свою работу денежного вознаграждения. Поощрять планируется самых активных из них.

