Режиссер Юрий Любимов отмечает 95-летний юбилей

Фото: ИТАР-ТАСС

Режиссер, актер, педагог, народный артист России Юрий Любимов в воскресенье отмечает 95-летие.

Весь юбилейный день Юрий Любимов проводит в театре имени Вахтангова, где будет показан спектакль "Бесы" по Достоевскому в его постановке.

Будущий, 2013 год у него уже полностью расписан. Вместе с постоянным соавтором - композитором Владимиром Мартыновым - он давно задумал сделать оперу-буфф по Мольеру, своеобразный "коктейль", составленный из двух пьес - "Школы жен" и "Школы мужей", сообщает ИТАР-ТАСС.

Однако пока не ясно, где будет осуществлен этот замысел. Не исключено, что это произойдет в московской Новой опере. Там Любимов уже работал ставил "Пиковую даму".

Любимов приглашен также поработать в Киевском театре оперы и балета: предполагаемое название - "Волшебная флейта" Моцарта.

"Но сейчас главное - сделать "Князя Игоря" в Большом, - заявляет Любимов. - Летом постановочная группа приезжала ко мне в Италию, где я находился на отдыхе. И мы работали по-честному - 6 часов в день".

Любимов заверяет, что подготовительный процесс уже практически завершен - а это, по его словам, самый долгий этап. Спектакль делается быстрее - за два месяца от силы. Планируется, что премьера состоится 16 декабря.